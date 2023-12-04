ЕАБР отметил сохранение высоких темпов роста заработной платы в Белоруссии

Аналитики связали небольшое замедление показателя в октябре с инфляцией

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном отчете отмечают высокие темпы роста заработной платы в Белоруссии.

"В Беларуси сохраняются высокие темпы роста заработной платы: ее рост составил на 15,9% год к году в октябре после 16,1% в сентябре. Незначительное изменение реального показателя связано с ускорением инфляции", - говорится в отчете аналитиков ЕАБР.

По их данным, при этом рост номинальной заработной платы (без вычета налогов) ускорился, достигнув уровня 20,2% в октябре по сравнению с 18% в сентябре. "В целом за январь-октябрь заработная плата выросла в реальном выражении на 10,7% год к году", - отмечают аналитики.

Ранее эксперты ЕАБР отметили резкое ускорение годовой инфляции до 3,7% в октябре по сравнению с 2,0% в сентябре и 2,3% в августе. Одной из причин такого роста стало повышение цен на продовольствие и услуги.