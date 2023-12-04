Минфин не обсуждает с иностранными регуляторами обмен замороженных активов

Замглавы ведомства Иван Чебесков надеется, что первые шаги в направлении реализации этого механизма можно будет увидеть до конца года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России не ведет переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена заблокированных активов. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, выступая на форуме розничных инвесторов.

"Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами (по поводу обмена заблокированных активов - прим. ТАСС). Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать. Мы создали такие условия у нас в стране, и мы предложили и нашим профучастникам и инвесторам иностранным принять в этом участие. Мы видим, что такой интерес есть и такой механизм востребован", - сказал он.

При этом заместитель министра отметил, что надеется, что первые шаги в направлении реализации этого механизма можно будет увидеть уже до конца этого года.

"Но опять же, мы здесь уже становимся в некотором роде внешнем наблюдателем и видим - рыночные силы сами начинают работать. Ни для кого не секрет, что западные инвесторы, как и любые инвесторы, они заинтересованы в возврате средств и они готовы предпринимать все шаги, чтобы свои средства тем или иным способом вернуть. Мы рассчитываем тоже на эту бизнес-логику, которая есть и у наших инвесторов, и у иностранных инвесторов", - сказал Чебесков.

Указ об обмене заблокированных активов

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян.

Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об "обмене" активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. Российские власти предлагают начать "обменивать" их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Как поясняли ТАСС в ЦБ РФ, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

При этом ранее Министерство финансов пояснило, что участниками процесса обмена замороженными активами будут лишь участники рынка, а государство не будет принимать в нем участия.