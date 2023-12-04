"Казтрансойл" повысит тариф на транзит нефти по трубопроводу "ТОН-2" в 2024 году

В настоящее время он составляет $9,37 за тонну на 1 тыс. км

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" повысит тариф на транзит нефти по трубопроводу "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2" ("ТОН-2") с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 1 января 2024 года тариф на услугу АО "Казтрансойл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2" составит $11,28 за 1 тонну на 1 000 км (без НДС). Новый тариф утвержден приказом генерального директора АО "Казтрансойл", - говорится в сообщении.

В настоящее время тариф на эту услугу составляет 4 292,4 тенге ($9,37) за тонну на 1 тыс. км (без НДС). Он действует с 1 апреля 2018 года. "Таким образом, с 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода "ТОН-2" составит $2,1 за 1 тонну (без НДС). С 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2023 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода "ТОН-2" составляет 799,455 тенге ($1,75 - прим. ТАСС) за 1 тонну (без НДС)", - пояснила компания.

Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территории Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 км осуществляются поставки Павлодарскому нефтехимическому заводу и транзит российской нефти в Китай и Узбекистан.