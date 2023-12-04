В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе

Поддержку получит больше 40 предприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом акселераторе открылся в Москве, предпринимателей познакомят с основами работы за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track. В рамках обучения предприниматели познакомятся с основами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным партнерам. Подготовка займет 12 недель. Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра до 21 декабря. Занятия начнутся в январе 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, новая программа поможет столичным компаниям ускорить выход на зарубежные рынки. Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получит больше 40 предприятий.

Программа рассчитана на представителей четырех отраслей: разработчиков решений для умного города, производителей потребительских товаров повседневного спроса, создателей технологий в сфере образования и медицины. Обучение организуют в формате тематических треков. Они будут идти параллельно в течение трех месяцев.

"На протяжении всего курса компании смогут обращаться с вопросами к опытным менторам. Помимо теории, которую планируется преподавать дистанционно, эксперты подготовят для участников индивидуальные консультации, встречи, групповые воркшопы и мастер-классы. Итоги проекта подведут в апреле следующего года", - пояснили в пресс-службе.

Формат акселераторов успешно зарекомендовал себя в качестве инструмента поддержки столичных экспортеров. С 2019 года им воспользовались больше 600 предпринимателей.