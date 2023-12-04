ОАК выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по модернизации МиГ-31 для Минобороны

Как отметили в корпорации, самолеты в установленные сроки передали ведомству и отправили в места базирования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России. Об этом сообщили в ОАК.

"Нижегородский авиационный завод "Сокол" успешно выполнил производственную программу 2023 года по капитальному ремонту и модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 в рамках гособоронзаказа. Самолеты в установленные сроки переданы Минобороны России и отправлены в места базирования", - отметили там.

Как сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, модернизация направлена на дальнейшее совершенствование и развитие платформы МиГ-31, которые позволяют решать машине задачи на боевом дежурстве. "Предприятие обладает необходимой производственной базой и компетенциями, чтобы в дальнейшем реализовывать программу модернизации парка этих машин", - привели его слова в корпорации.

МиГ-31 - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода им. Микояна Александр Федотов. Самолет был принят на вооружение 6 мая 1981 года. Производился в 1975-1994 годах на авиазаводе "Сокол" в Горьком (ныне Нижний Новгород), всего было построено более 500 единиц. В настоящее время машины этого типа эксплуатируются Вооруженными силами РФ и Казахстана.