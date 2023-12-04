Песков: европейцам становится все тяжелее "палить деньги в бездонной украинской бочке"

По словам пресс-секретаря президента, экономика России адаптировалась к условиям спецоперации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Европейским странам все труднее "палить деньги в бездонной украинской бочке". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times о разногласии в Евросоюзе по поводу бюджета, которое ставит под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи. "Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция [СВО] будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - сказал представитель Кремля.

По данным Financial Times, государства - члены ЕС "далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии брюссельского саммита". По словам одного из чиновников, достичь бюджетного соглашения будет "очень, очень трудно". Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года.