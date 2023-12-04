МИД РФ: предложение Еврокомиссии о запрете на продажу алмазов ущемляет интересы России

По словам замглавы ведомства Александра Панкина, Россия занимает серьезную часть рынка в этой области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предложение Еврокомиссии о запрете на продажу российских алмазов направлено на ущемление интересов России. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Таким образом хотят ущемить наши интересы, ограничить экспортные поступления, нанести тот самый экономический ущерб, которым можно привести к ослаблению России", - сказал он.

"Дело наши враги ведут к полному запрету поставок всех алмазов, но и не только алмазов, но и изделий с ними, что представляет большую сложность для потребителей", - добавил дипломат, отметив, что Россия занимает серьезную часть рынка в этой области.

"Здравомыслящие контрагенты будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а мы будем обеспечивать свои", - резюмировал Панкин.

Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на попавший в распоряжение агентства документ, Еврокомиссия утвердила предложенный ей проект ограничений в отношении поставок алмазов из России в страны ЕС и направила его для одобрения странам - участницам объединения.

По его информации, с 1 января 2024 года Еврокомиссия планирует полностью запретить торговлю "не использующимися в промышленности природными и синтетическими [российскими] алмазами", в том числе обработанными в третьих странах. Кроме того, подобные ограничения коснутся ювелирных изделий и всех экспортируемых из РФ подобных драгоценных камней, даже если Россия выступает лишь транзитным пунктом пути их поставок. Еврокомиссия направит 27 странам - участницам Евросоюза для одобрения утвержденный проект ограничений "в ближайшие дни". Согласно данным источников в отрасли, ограничения могут вводиться постепенно, чтобы ограничить возможный ущерб для внутреннего рынка.