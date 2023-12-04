Инновационная активность предприятий ФРГ упала до минимума с 2008 года

Страна нуждается в новых идеях и продуктах, способных поднять экономику с колен, отметил главный исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Мартин Ванслебен

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Готовность германских предприятий развивать инновационную деятельность в этом году опустилась до минимальных значений с 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).

Согласно данным опроса, оказавшимся в распоряжении онлайн-издания Wirtschaftswoche, только каждое третье из более чем 2,2 тыс. опрошенных предприятий заявило о готовности увеличить инновационную активность. В 2020 году о планах расширять инновации заявляла каждая вторая германская фирма. Почти 75% опрошенных компаний назвали нехватку рабочей силы главным барьером для роста инноваций в стране, а больше половины предприятий увидели проблему в бюрократии.

По словам главного исполнительного директора DIHK Мартина Ванслебена, Германия "больше, чем когда-либо нуждается в новых идеях и продуктах, способных поднять ее экономику с колен". В этой связи он призвал законодателей запустить программы финансирования технологий для создания в республике среды, способствующей росту инноваций.

Глава германской сталелитейной компании Salzgitter AG Гуннар Грёблер заявлял в интервью Financial Times 26 ноября, что республика столкнулась с угрозой постепенной деиндустриализации из-за намерения производителей промышленных материалов покинуть страну из-за высоких цен на энергоносители. По его словам, если производители необходимых германской промышленности материалов, таких как сталь или химикаты, покинут страну из-за высоких цен на энергоносители, то ФРГ рискует потерять всю цепочку создания стоимости производства.

После начала СВО Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в Германии в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа не возобновятся в полном объеме.