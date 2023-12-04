В правительство через одну-две недели внесут проект порядка обмена замороженных активов

По словам замглавы Минфина Ивана Чебескова, ведомство только создает условия для обмена, российские участники рынка и иностранные инвесторы работают без участия государства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Проект постановления о порядке обмена замороженных активов может быть внесен в правительство через одну-две недели. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в кулуарах форума розничных инвесторов.

"Порядок - это проект постановления правительства. Он уже в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры, надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Ну, я думаю, что неделя-две", - сказал он.

Чебесков добавил, что министерство лишь создает условия для обмена, а российские участники рынка и иностранные инвесторы сами проявляют интерес к обмену и работают без участия государства.

"Те инвесторы контактируют с какими-то посредниками на нашей стороне, наши посредники контактируют с инвесторами с той стороны. Там какой-то процесс, он всегда был, сейчас становится более активным", - дополнил Чебесков.

Что касается заблокированных активов на "СПб-бирже", оказавшейся под санкциями в ноябре, то с ними Минфин будет работать также, как и с другими заблокированными активами, отметил заместитель министра.

"Я не вижу какой-то разницы с точки зрения инвесторов. У нас была довольно активная позиция, чтобы минимизировать те активы, которые будут заблокированы. Мы постоянно в этом направлении работали. <…> Мы понимали, что это неизбежно, что в какой-то момент биржа будет попадать под санкции. <…> С теми инвесторами, которые останутся, мы будем помогать им также, как и другим инвесторам с заблокированными активами", - сказал Чебесков.

"Они подпадут под тот же указ, который был подписан президентом. Я не вижу, почему они должны быть исключены из этого", - дополнил он.

Указ об обмене заблокированных активов

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян.

Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об "обмене" активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора. Условия проведения торгов по совершению соответствующих сделок будут устанавливаться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как ранее отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. Российские власти предлагают начать "обменивать" их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

Как поясняли ТАСС в Центробанке, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

При этом ранее Министерство финансов пояснило, что участниками процесса обмена замороженными активами будут лишь участники рынка, а государство не будет принимать в нем участия.