Мурашко: более 50% закупаемого для поликлиник оборудования производят российские компании

По словам министра здравоохранения, в начале программы модернизации этот показатель не превышал 20%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Активность отечественных производителей медицинского оборудования растет, доля российской продукции в закупках для поликлинического звена теперь составляет более 50%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Активность отечественных производителей [медицинского оборудования] растет. Мы расширили список <...> почти в два раза, по моему, по медицинским изделиям, которые поставляются в медицинские организации поликлинического профиля. Плюс, у нас произошла хорошая экономия и увеличение объема закупаемой техники", - сказал он на открытии форума "Российская неделя здравоохранения - 2023" и XV Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности.

По словам Мурашко, "на начальном этапе [программы модернизации первичного звена здравоохранения] в спектре поставок отечественного оборудования в поликлинические подразделения эта цифра не превышала 20%, <...> сегодня эта цифра уже перевалила за 50%".