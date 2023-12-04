Дефицит бюджета Югры снизится на 14,8 млрд рублей в 2023 году

Доходы бюджета региона в 2023 году были запланированы в размере 363,6 млрд рублей, расходы - около 383,5 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение об увеличении доходной и расходной частей бюджета текущего года на 27,8 млрд рублей и 12,9 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета снизится в четыре раза, до 5 млрд рублей, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

По данным властей Югры, согласно принятым ранее поправкам, доходы бюджета региона в 2023 году были запланированы в размере 363,6 млрд рублей, расходы - около 383,5 млрд рублей, дефицит - порядка 19,8 млрд рублей.

"Предлагается уточнить сумму доходов бюджета автономного округа на 2023 год на 27,8 млрд рублей, расходов - на 12,9 млрд рублей, до 391,5 млрд рублей и 396,5 млрд рублей соответственно. В результате дефицит снизится на 14,8 млрд рублей, до 5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 2024 году доходы бюджета Югры планируется увеличить на 212,8 млн рублей, до 292,4 млрд рублей, расходы - на 304,5 млн рублей, до 334,3 млрд рублей, и дефицит - на 91,8 млн, до 41,8 млрд рублей. В 2025 году доходы вырастут на 180,3 млн рублей, до 295,6 млрд рублей. Расходы составят 318,3 млрд рублей, дефицит останется без изменений в размере 22,6 млрд рублей. Расходы планируется направить на развитие социальной сферы региона.