Поэтапный переход на SIM-карты с российской криптографией начнут до 2030 года

До этого срока также запланировано создание платформы управления мобильными устройствами, используемыми на объектах критической информационной инфраструктуры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Переход на SIM-карты с отечественными криптографическими алгоритмами начнется поэтапно до 2030 года. Об этом говорится в стратегии отрасли связи до 2035 года. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Поэтапный переход на использование SIM-карт, функционирующих с применением российских криптографических алгоритмов", - сказано в документе.

В нем отмечается, что данный переход состоится в первом этапе реализации стратегии, до 2030 года. Также до этого срока запланировано создание платформы управления мобильными устройствами, используемыми на объектах критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в стратегии говорится, что планируется расширение взаимодействия научных организаций с участниками отрасли связи, разработчиками телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и средств защиты информации, в том числе криптографических. До 2030 года будет проработан вопрос создания государственной информационной системы для внедрения и эксплуатации доверенного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.