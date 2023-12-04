В ЦБ сообщили об увеличении количества выпущенных ЦФА в 2023 году почти в 12 раз

Оно достигло 227

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество выпущенных цифровых финансовых активов (ЦФА) с начала 2023 года на 208 и составило 227, следует их презентации первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

Объем выпусков ЦФА с начала 2023 года вырос на 52,3 млрд рублей, достигнув 53 млрд рублей, также говорится в материалах, представленных сегодня в ходе парламентских слушаний.

Объем операций на инвестплатформах за девять месяцев 2023 года возрос на 8%, до 22,3 млрд рублей.

При этом доля безналичных платежей в рознице увеличилась на 5,5% за январь - сентябрь текущего года, до 82,4%. Доля рубля в расчетах по экспорту за такой же период выросла на 9%, до 40,5%, а в расчетах по импорту - на 15%, до 31,4%.