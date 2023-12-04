Росатом к 2030 году полностью удовлетворит потребность промышленности в РЗМ-магнитах

Компания планирует создать полный производственный цикл постоянных редкоземельных магнитов от добычи сырья до выпуска готовой магнитной продукции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом намерен к 2030 году наладить производство постоянных редкоземельных магнитов (РЗМ-магнитов) объемом до 3 тыс. тонн и полностью удовлетворить потребности российской промышленности в данной продукции. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Русатом МеталлТех" (предприятие Росатома) Андрей Андрианов.

"Цель проекта - создание производства редкоземельных магнитов системы "неодим-железо-бор" объемом 1 тыс. тонн к 2028 году. Но этот объем не является для нас конечным, мы считаем, что это только первый шаг, и следующим этапом мы планируем к 2030 году расширить производство до 3 тыс. тонн. Это высокотехнологичное производство на отечественном сырье позволит полностью удовлетворить потребности ключевых отраслей промышленности России в данной продукции", - рассказал Андрианов на всероссийской стратегической сессии "Постоянные магниты: технологии, производство, применение". По его словам, производство магнитов предполагается организовать в Глазове (Республика Удмуртия).

В ходе сессии было отмечено, что в настоящее время в РФ не существует производств РЗМ-магнитов полного цикла, позволяющих получать магнитную продукцию с использованием российских сырьевых источников. Росатом планирует занять эту нишу и создать полный производственный цикл постоянных редкоземельных магнитов от добычи сырья до выпуска готовой магнитной продукции. По словам заместителя директора по технологическому развитию госкорпорации Дмитрия Иванца, значительный рост перспективной потребности российской промышленности в редкоземельных магнитах может стать важнейшим драйвером восстановления отрасли редкоземельных металлов.

Директор Института металлургии и материаловедения (ИМЕТ) РАН Владимир Комлев отметил, что российские научные организации и производственные компании, работающие в сфере разработки, исследования и изготовления постоянных магнитов, достигли уже значимых результатов. В частности, в рамках выполнения государственного контракта между Росатомом и ИМЕТ РАН были разработаны инновационные составы сплавов для постоянных магнитов Nd-Fe-B (неодим-железо-бор) с частичным замещением неодима на более доступные церий и лантан, что будет способствовать созданию конкурентоспособного производства.