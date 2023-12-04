ЦБ сообщил, что российский аналог SWIFT насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран

По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, количество пользователей системы в целом достигло 550 участников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран. Это следует из презентации первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой в ходе выступления в Государственной думе.

При этом количество пользователей системы в целом достигло 550 участников.

Банк России в 2014 году запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к февралю 2022 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, кредитные организации из Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Кубы и других стран. В конце 2022 года Банк России прогнозировал, что в 2023 году количество стран, в которых будет обеспечена возможность передачи информации по СПФС, достигнет 18.