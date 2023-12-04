Кондратьев: ВРП Краснодарского края достиг 3,9 трлн рублей

Губернатор отметил, что власти края "гордятся развитием экономики региона, и итоги года не могут не радовать"

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Валовой региональный продукт в Краснодарском крае достиг в 2023 году 3,9 трлн рублей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в ходе "Прямой линии".

"ВРП 103% - это экономический результат. На данный момент времени - 3,9 трлн рублей. Экономика региона не то чтобы стабильна, экономика развивается", - сказал губернатор Краснодарского края.

По итогам 2022 года ВРП Краснодарского края составлял 3,5 трлн рублей, в 2021 году - 3 трлн рублей.

Губернатор отметил, что власти края "гордятся развитием экономики региона, и итоги года не могут не радовать". "Не хочется говорить, что была пандемия, что находимся в беспрецедентных санкциях, жизнь продолжается и людям оправдания не нужны", - продолжил Кондратьев, добавив, что экономика развивается, а значит, все программы и проекты, которые запланированы - будут реализованы. "Сегодня мы не говорим о сокращении расходов, а добавляем финансирование программ и проектов, вводим дополнительные, которые максимально создают качество жизни в регионе", - заметил он.

Отдельно в пресс-службе администрации региона подчеркнули высокий рост показателей в импортозамещающих отраслях, а именно производстве лекарств и медицинских материалов, электрооборудования, мебели. "Набирает обороты IT-сектор, производство беспилотников, по итогам года собственные доходы края составят не менее 465 млрд рублей, запланированный объем расходов - 529 млрд рублей", - заметили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что в будущем году в краевую казну намерены мобилизовать не менее 456 млрд рублей собственных доходов. "В проекте бюджета на 2024 год запланировали расходы в размере 520 млрд рублей, из них 305 млрд рублей - на соцсферу", - заключили в пресс-службе.

"Прямая линия"

В понедельник в Краснодарском крае проходит "Прямая линия" губернатора. За две недели в адрес руководителя региона поступило более 8,5 тыс. обращений. Большинство из них касаются сферы ЖКХ, ремонта дорог, строительства социальных объектов. В прошлом году "Прямая линия" длилась 3,5 часа.