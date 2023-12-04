Экс-министр экономики Молдавии рассказал, почему жители переплачивают за газ

Октавиан Калмык заявил, что государственное предприятие "Энергоком" закачало ПГ в хранилища в два раза больше потребностей и по завышенной цене

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии сохраняют высокие тарифы на газ, а население переплачивает за него, так как государственное предприятие "Энергоком" закачало ПГ в хранилища в два раза больше потребностей и по завышенной цене. Об этом заявил бывший министр экономики республики Октавиан Калмык в эфире телеканала GRT в Гагаузии.

"Они прикрывают своими решениями те дорогие закупки, которые были проведены в начале этого и в конце прошлого годов. "Энергоком" купил на внешнем рынке 600 млн куб. м газа по очень завышенной цене, самая высокая была $1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это при том, что наша страна потребляет до 100 млн куб. м в месяц. То есть купили газа в два раза больше, чем потребность зимой и тот лимит, который определен на этот период правительством для госрезерва", - сказал Калмык. По его словам, из-за теплой зимы цены на газ в течение этого года снизились в четыре-пять раз, однако властям приходится поставлять населению уже закупленный ими дорогой газ. Бывший министр считает, что рано или поздно имена чиновников, которые совершили эту ошибку, станут известны.

21 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что большая часть закупленного на зиму газа размещена в хранилищах соседней Украины. В республике уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал в 2022 году акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

С октября 2022 года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье. В сентябре текущего года ГРЭС и "Энергоком" продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене $66 за 1 МВт⋅ч.