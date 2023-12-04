"Казатомпром" заключил контракт на поставки уранового топлива для эмиратской АЭС "Барака"

Стоимость контракта, а также сроки и объемы поставок не называются

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казатомпром" заключила коммерческий контракт с Корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC) на поставки уранового топлива для АЭС "Барака".

Как сообщило агентство WAM, подписи под документом поставили генеральный директор ENEC Мухаммед аль-Хаммади и председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов. Церемония подписания соглашения, на которой присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, состоялась на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Стоимость контракта, а также сроки и объемы поставок не называются. Агентство отмечает, что соглашение "открывает путь к будущему сотрудничеству между сторонами и поддерживает стратегию ENEC по диверсификации закупок для обеспечения безопасных и устойчивых поставок ядерного топлива".

Первая в арабском мире атомная электростанция "Барака", расположенная в эмирате Абу-Даби, начала работу в 2020 году. Запуск первого из четырех энергоблоков состоялся 1 августа 2020 года, а введение в коммерческую эксплуатацию - 6 апреля 2021 года. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков, который планируется завершить в 2025 году, мощность станции составит 5,6 гигаватта, что обеспечит около 25% потребностей страны в электроэнергии.