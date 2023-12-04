На границе Литвы с Белоруссией стоят более 1,3 тыс. фур с ожиданием в 3,5 дня

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1 350 фур простаивают в ожидании на границе Литвы с Белоруссией, на некоторых переходах водителям придется ждать пропуска более 3,5 суток. Об этом сообщается на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, где информация размещается в режиме реального времени.

По состоянию на 12:00 (13:00 мск) на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 352 большегруза. Время пропуска варьируется от 49 до 87 часов.

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай (минское направление), где в 80-часовом ожидании простаивают 470 грузовиков. Несколько меньшая очередь скопилась на переходе в Райгардасе (гродненское направление). Здесь стоят 437 грузовиков, но с учетом меньшей пропускной способности этого перехода им придется ждать пропуска 87 часов.