Курганское оборонное предприятие приобретает пермский завод за 725 млн рублей

Машиностроительный завод им. Дзержинского специализируется на выпуске военной продукции, а также центробежных сепараторов для очистки минеральных масел и дизельного топлива

ТАСС, 4 декабря. Научно-производственное объединение "Курганприбор" выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса пермского ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского". Предприятие предложило 725 млн рублей, говорится в Едином реестре сведений о банкротстве.

"Состоялись торги <…> по продаже имущества должника в составе лота <...>: предприятие как имущественный комплекс Федеральное государственное унитарное предприятие "Машиностроительный завод им. Дзержинского", <…> сооружения: кабельные линии электропередачи 6 кВ. <…> Победителем торгов признано АО "НПО "Курганприбор". Цена, предложенная участником торгов, составила 725 000 000 рублей. Договор купли-продажи заключается не ранее месяца с даты подписания протокола о результатах проведения торгов", - говорится в сообщении о результатах торгов.

Машиностроительный завод им. Дзержинского был основан в Перми в XIX веке. Предприятие специализируется на выпуске военной продукции, а также центробежных сепараторов для очистки минеральных масел и дизельного топлива.