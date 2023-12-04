В развитие IT-решений в России в 2023 году вложили более 300 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в отрасли работают более 820 тыс. человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Поддержка развития проектов российских IT-компаний в 2023 году превысила 300 млрд рублей. Об этом в видеообращении к участникам открытой конференции Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН), посвященной 75-летию отечественных информационных технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Оборот софтверных российских компаний составил 1,7 трлн рублей", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что в отрасли работают более 820 тыс. человек. "Это число будет только расти", - добавил вице-премьер.