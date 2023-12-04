Абрамченко поручила принять меры по увеличению производства мяса кур и яиц

Вице-премьер также поручила Минсельхозу провести анализ достаточности мощностей по производству мяса кур и куриных яиц для удовлетворения потребности рынка в этой продукции, а также экспортного потенциала и доложить в правительство о результатах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу России принять меры, направленные на увеличение производства мяса кур и куриных яиц. Это следует из копии поручения вице-премьера, с которой ознакомился ТАСС.

"Прошу принять меры, направленные на увеличение мощностей по производству мяса кур и яйца куриного. О результатах доложите в правительство Российской Федерации. Срок - до 19 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Кроме того, до 19 декабря Росстату, Минэкономразвитию и Минсельхозу было поручено провести анализ изменения потребления мяса кур и яиц на рынке РФ за последние три года и о результатах доложить в правительство.

Также Минпромторгу, Минэкономразвития и Минсельхозу Абрамченко поручила представить в правительство информацию о минимальных объемах мяса кур и яиц, необходимых для удовлетворения потребности внутреннего рынка. Срок поручения - также до 19 декабря 2023 года.

Абрамченко также поручила Минсельхозу провести анализ достаточности мощностей по производству мяса кур и куриных яиц для удовлетворения потребности рынка в этой продукции, а также экспортного потенциала и доложить в правительство о результатах.

О ситуации с ценами

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание о стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе встречи представители Федеральной антимонопольной службы отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая 2023 года.

В сентябре Минсельхоз сообщал, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса.

В октябре Минсельхоз по итогам совещания о текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, сообщил, что министерство совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке.

24 октября Абрамченко заявила, что цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, в дальнейшем ожидается снижение стоимости.