На "Госуслугах" появилась возможность оплатить покупку автомобиля

Пользователи портала смогут совершать платежи через аккредитив, говорится в сообщении Минцифры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. На "Госуслугах" обновился сервис по купле-продажи автомобиля, теперь пользователи портала смогут совершать платежи через аккредитив, говорится в сообщении Минцифры.

"Сервис "Госуслуг" по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив", - отмечается в сообщении.

При оплате с помощью сервиса банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.

В министерстве подчеркнули, что сделка через "Госуслуги" безопасная, покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец - деньги за него. Комиссии за платеж не предусмотрено, аккредитив предоставляется бесплатно. Среди других преимуществ отмечается возможность совершить сделку онлайн, а также то, что автомобиль проверен и на его регистрацию нет ограничений.