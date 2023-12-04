"Новатэк" зарегистрировал дочернее общество ООО "Мурманск СПГ"

Его генеральным директором стал Дмитрий Анищенко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Новатэк" зарегистрировал дочернее ООО "Мурманск СПГ". Его генеральным директором стал Дмитрий Анищенко, следует из данных системы СПАРК.

Учредителем стали "Новатэк-Таркосаленефтегаз" с долей в 99%, и "Новатэк Московская область" с долей в 1%. Оба предприятия на 100% принадлежат "Новатэку".

Уставный капитал нового общества составит 100 млн рублей, дата регистрации - 1 декабря 2023 года.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2".

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.