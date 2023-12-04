Белоруссия считает нужным преобразовать крупные договоренности с КНР в конкретные проекты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости углублять связи между народами двух стран.

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Белоруссии и Китаю необходимо все основополагающие договоренности о сотрудничестве преобразовать в конкретные проекты. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Хао Пином в Пекинском университете.

"Мы с председателем [КНР Си Цзиньпином] давние друзья, потому что мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. После нашей встречи переговоры продолжаются в правительстве на уровне вице-премьеров. Все наши большие намерения, договоренности надо приземлить, перевести в конкретные проекты", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент также заявил о необходимости углублять связи между народами двух стран. "Сегодня особый акцент на этом сделал председатель КНР. Коммуникацию усиливать между молодежными группами, молодыми людьми в целом. Потому что за ними будущее", - сказал Лукашенко. Он проинформировал, что на встрече с Си Цзиньпином обсуждались и вопросы студенческих обменов. "Нам надо усиливать, интенсифицировать этот обмен. Надо расширять сотрудничество, не замыкаться только на биотехнологиях, - продолжал президент. - Нам надо в области химии, физики, математики [взаимодействовать]. Есть интерес со стороны Китая налаживать сотрудничество".

После переговоров лидеров двух стран в понедельник состоялась встреча на уровне вице-премьеров. С белорусской стороны в ней принял участие первый вице-премьер Николай Снопков, с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун. Снопков отметил, что после предыдущего визита Лукашенко в КНР 1 марта текущего года состоялось более 120 взаимных визитов делегаций китайских и белорусских экспертов. В течение года были приняты программные стратегические и прикладные документы, подписаны предметный план развития сотрудничества на период с 2023 по 2024 год, комплексная стратегия промышленного сотрудничества, детальный план совместного технологического развития.