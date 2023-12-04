В ЦБ заявили, что механизм обмена заблокированными активами в 2023 году не заработает

По словам первого зампредседателя Банка России Владимира Чистюхина, схема все еще находится в процессе обсуждения

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Представление схемы обмена заблокированными активами "не за горами", однако ждать того, что он заработает в 2023 году не стоит, сообщил журналистам первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Обмен до конца года не ждем, еще нет схемы. Потом будет долгий период, как она появится, сопряжение воли всех сторон - вначале владельцев ценных бумаг, затем счетов типа С и так далее", - пояснил он.

Сама схема все еще находится в процессе обсуждения. "Мне кажется, это [представление схемы обмена заблокированными активами] не за горами. Но точно информацию дать не могу", - добавил Чистюхин.