Инвестиции в строительство генерации в ДФО до 2028 года составят около 900 млрд рублей

По словам замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, после завершения реализации всех мероприятий по объектам генерации увеличение установленной мощности составит почти 2 ГВт

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суммарный объем инвестиций в строительство генерации на Дальнем Востоке до 2028 года составит порядка 900 млрд рублей. После завершения реализации всех мероприятий по объектам генерации увеличение установленной мощности составит практически 2 ГВт, сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Суммарный объем инвестиций, а инвестиции, строительство генерации у нас осуществляют "Русгидро", ГЭХ, "Интер РАО", СГК, более 900 млрд рублей, срок окончания реализации мероприятий - 2028 год. Это не только Восточный полигон, но и другие крупные потребители, в том числе промышленные, которые дают высокую добавленную стоимость. После завершения реализации всех мероприятий по объектам генерации увеличение установленной мощности будет практически на 2 ГВт по Дальнему Востоку", - сказал он в ходе круглого стола о развитии провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

По словам замминистра, инвестиции в сетевой комплекс при этом превысят 360 млрд рублей, из которых уже профинансировано 256 млрд рублей. По генерации из 900 млрд рублей на данный момент профинансировано 142 млрд рублей. Показатель Capex будет определен на заседании правительственной комиссии, финальная оценка будет озвучена позднее.

"[По генерации] профинансировано на данный момент 142 млрд рублей. Меньше, чем по сетям, потому что генерация вводится чуть позднее. Все в сроках, синхронизировано с РЖД", - подчеркнул Грабчак.

Замминистра отметил, что в рамках строительства второго этапа Восточного полигона строится и модернизируется девять объектов генерации установленной мощностью 4,5 ГВт. "Помимо потребностей Восточного полигона, это [позволит] обеспечить развитие всего Дальнего Востока и позволит реализовать те планы и задачи, которые президент поставил на Восточном экономическом форуме по опережающему развитию инфраструктуры Дальнего Востока", - сказал он.