"Фосагро" планирует в 2026 году нарастить производство на 1,4 млн тонн

План производства компании на 2023 год - 11,3 млн тонн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Фосагро" планирует в 2026 году нарастить выпуск продукции на 1,4 млн тонн к нынешнему уровню, сообщила компания.

План производства компании на 2023 год - 11,3 млн тонн.

"В планах "Фосагро" дальнейшее увеличение объемов выпуска агрохимической продукции: на 1,4 млн. тонн в 2026 году к ожидаемому уровню 2023 года. Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к уровню 2023 года", - приводятся в сообщении слова главы компании Михаила Рыбникова.

За 11 месяцев 2023 года выпуск фосфорной кислоты - основного сырья для производства фосфорсодержащей агрохимической продукции - вырос на 5,3%, составил 3,063 млн тонн, серной кислоты - почти на 3%.

Выпуск минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.