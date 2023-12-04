Основным владельцем российской структуры Leroy Merlin стала компания из ОАЭ

Scenari Holding LP получила 99,993% в "Леруа Мерлен Восток"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), стала основным владельцем ООО "Леруа Мерлен Восток", российской структуры сети DIY-магазинов Leroy Merlin, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно изменениям, Scenari Holding 1 декабря стала владельцем 99,993% в "Леруа Мерлен Восток". Оставшиеся 0,007% принадлежат группе Adeo - французской управляющей компании Leroy Merlin.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила, что приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту. Согласно данным на сайте российской Leroy Merlin, сеть компании в стране насчитывает более 100 магазинов в нескольких десятках городов.