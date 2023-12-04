Представитель США подчеркнула необходимость взаимодействия с Тайванем по кибербезопасности

Сандра Оудкирк назвала кибератаки на критическую инфраструктуру и компании "общей проблемой"

ГОНКОНГ, 4 декабря. /ТАСС/. США и Тайвань должны еще более эффективно сотрудничать в области кибербезопасности. Об этом заявила директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто является посольством США на острове) Сандра Оудкирк, выступая в Национальном университете Тайваня.

"Ключевым направлением для сотрудничества AIT с Тайванем является острая необходимость для нас обоих более эффективно противостоять угрозам в области кибербезопасности", - приводятся ее слова на сайте института. "Кибербезопасноть является одной из главных стратегических целей Американского института на Тайване, потому что она лежит на стыке национальной безопасности и экономической безопасности", - указала Оудкирк.

По ее словам, "ни для кого не секрет, что критическая инфраструктура и известные компании как в США, так и на Тайване были и продолжают оставаться целью для кибератак".

"Тот факт, что США и Тайвань разделяют эту общую проблему, делает еще более важным то, чтобы мы работали вместе как партнеры и учились друг у друга укреплять киберпространство, критическую инфраструктуру и устойчивость общества", - подчеркнула директор института.

Штаб-квартира Американского института на Тайване располагается в штате Вирджиния. При этом самый крупный офис AIT расположен в Тайбэе и де-факто выполняет функции посольства США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.