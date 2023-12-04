Минэнерго рассчитывает на рост поставок нефтепродуктов по ж/д на восток

Ведомство также обсуждает новую версию правил недискриминационного доступа, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсуждает повышение приоритета вывоза нефтепродуктов по железной дороге на восток и рассчитывает на рост поставок. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в Совете Федерации на заседании круглого стола о развитии провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

"Мы до сих пор ведем дебаты с коллегами из РЖД, Минтранса в рамках рабочей группы у [первого вице-премьера РФ Андрея] Белоусова. Мы надеемся, что и по углю мы получим прирост, и, что самое главное, по нефтепродуктам в восточном направлении получим прирост", - сказал он.

Грабчак добавил, что Минэнерго также обсуждает новую версию правил недискриминационного доступа (ПНД).

"Также мы ведем дебаты по вводу новой версии ПНД, где вывоз нефтепродуктов тоже достаточно в низком приоритете находится. С одной стороны, нужно везти уголь для котельных Дальнего Востока. С другой стороны, мы помним все топливные проблемы на Дальнем Востоке со светлыми нефтепродуктами, которые периодически возникают ввиду того, что 75% поставщиков топлива, светлых нефтепродуктов для внутреннего потребления Дальнего Востока - это поставщики с европейской части, с Волги. Здесь есть проблема, с которой мы сейчас вместе с Минтрансом, с РЖД работаем", - отметил замминистра.