Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ снизился в ноябре на 3,4%

Он составил 2,772 млн тонн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам ноября снизился на 3,4% к октябрю, до 2,772 млн тонн. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов бензином Аи-92 снизился в ноябре на 3,2%, до 0,592 млн тонн, бензином Аи-95 - также на 3,2%, до 0,289 млн тонн. Реализация дизельного топлива через биржу сократилась на 3,9%, до 1,364 млн тонн, авиакеросина - на 23,3%, до 0,103 млн тонн. При этом объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) вырос на 5,1%, до 0,17 млн тонн, топочным мазутом - на 15,5%, до 0,184 млн тонн.

В то же время объем реализации нефтепродуктов за 11 месяцев 2023 года увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 27,683 млн тонн. В стоимостном выражении показатель подрос на 13,6%, до 1,446 трлн рублей.

В январе - ноябре через СПбМТСБ было продано 3,226 млн тонн бензина Аи-95 (+0,6% год к году), 1,193 млн тонн дизеля (+7%), 1,518 млн тонн авиакеросина (+23,6%), 2,049 млн тонн СУГ (+21,2%) и 1,645 млн тонн мазута (+7,9%). Объем торгов бензином Аи-92 за отчетный период снизился на 5,8%, до 5,334 млн тонн.