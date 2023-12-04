Матвиенко призывает ускорить внесение проекта об акцизах на медицинский спирт

По словам председателя Совета Федерации, сенаторы не первый год работают по этой теме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Необходимо как можно скорее преодолеть лобби производителей неучтенного медицинского спирта и внести в Госдуму законопроект об акцизах на медицинский спирт с предоставлением субсидий добросовестным производителям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Минфин разработал соответствующий законопроект. Изначально идея понятна - весь медицинский спирт мы обкладываем акцизом так же, как и обычный спирт, но при этом учитываем механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции. И Минздрав подключился, но решения до сих пор нет", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями.

"Казалось бы, очевидный вопрос. Ведь мы не придумываем сами проблемы, мы берем их с земли, из жизни. Значит, лобби сильнее власти в стране? Я по-другому ничем это не могу объяснить. Уберите это лобби и давайте доведем эту тему до конца <...>. Надеемся, что в ближайшее время законопроект будет внесен", - продолжила Матвиенко.

Она напомнила, что сенаторы не первый год работают по этой теме. Спикер Совфеда сообщила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовых продавцов неучтенного медицинского спирта. "Достучались. Вот они факты изложены - мошеннические схемы, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков и так далее. Какие еще аргументы нужны, чтобы решить эту тему?" - задала вопрос председатель верхней палаты парламента.

Без принятия такого решения, по словам Матвиенко, не удастся до конца решить проблему с нелегальным алкоголем, с многочисленными отравлениями по стране. Она убеждена, что необходимо наладить четкую систему учета, сделать эту нелегальную деятельность невозможной за счет повышенной прозрачности, контроля и экономической нецелесообразности. "Дмитрий Юрьевич, просим вас ускорить эту работу", - обратилась спикер Совфеда к зампреду правительства РФ, руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко.