Депутат ГД предложил Роспотребнадзору маркировать продукты из насекомых

Олег Леонов отметил, что некоторые граждане не хотели бы приобретать такую продукцию даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих ее безопасность

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предлагает ввести маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО", - говорится в документе.

Парламентарий указал, что сейчас технические регламенты не содержат требований к маркировке такой продукции.

"Соответственно, в России и в ЕАЭС такая продукция может быть отнесена к категории "пищевая продукция нового вида" и продаваться после государственной регистрации, которая включает в себя проведение комплекса исследований, без специальных эмблем. Таким образом, если пищевая продукция, полученная с использованием насекомых, получит государственную регистрацию, то граждане будут ее приобретать без специального знака на упаковке о наличии в ней насекомых или веществ, полученных из насекомых. При этом значительная часть граждан не читает состав продуктов", - пояснил Леонов.

Депутат также отметил, что некоторые граждане по этическим, религиозным или иным причинам не хотели бы приобретать такую продукцию даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих ее безопасность.