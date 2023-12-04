В то же время евро достиг 98,57 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже превышал 91 рубль впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 17:02 мск, доллар рос на 0,68% - до 91,02 рубля.

К 17:15 мск доллар замедлил рост и находился на уровне 90,98 рубля (+0,64%). В то же время евро прибавлял 0,63%, поднимаясь до 98,57 рубля, юань рос на 0,84%, до 12,731 рубля.

По данным на 17:15 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 115,81 пункта (-0,84%), индекс РТС снижался на 1,51%, до 1 078,71 пункта.