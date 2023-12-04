В ГД намерены принять закон по использованию ЦФА в международных расчетах

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что поправки в законодательство уже подготовлены

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума в ближайшее время примет поправки в законодательство, позволяющие со следующего года использовать некоторые цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов. Об этом сообщил в ходе выступления в Госдуме председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я хотел бы также проинформировать, что в ближайшее время, скорее всего в декабре, примем поправки в законодательство, которые позволяют некоторые цифровые финансовые активы использовать для международных расчетов. Поправки уже подготовлены и допускаю, что в декабре уже примем. Соответственно, со следующего года они начнут действовать", - сказал он.

Ранее в начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас необходимо развивать рынок ЦФА, в том числе и для международных расчетов.