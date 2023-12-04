СМИ: газомоторное топливо на АЗС Украины подорожало на 30% в ноябре

По оценке издания Enkorr, значительное подорожание в рознице вызвано ростом оптовых цен, при этом проблемы с поставками импортного топлива привели к возникновению ажиотажного спроса на газ внутреннего производства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость газомоторного топлива на украинских АЗС в ноябре выросла на 30%, до 36,74 гривен (чуть больше $1) за литр. Такие данные приводит отраслевое украинское издание Enkorr.

По его оценке, значительное подорожание в рознице вызвано ростом оптовых цен, при этом проблемы с поставками импортного топлива привели к возникновению ажиотажного спроса на газ внутреннего производства. Несколько операторов сетей заправок считает ситуацию критической. "При таких ценах на газ автомобилисты предпочитают бензин", - приводит издание слова сотрудника одной из сетей АЗС.

23 ноября директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что дефицит газомоторного топлива начался вследствие блокирования КПП на границе с Польшей. Этим путем автотранспортом ввозилось 30% импорта сжиженного газа.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый пункт - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими пока безрезультатны. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.

1 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что замминистра ведомства на встрече со своим польским коллегой в Варшаве договорился о пропуске порожнего грузового автотранспорта через КПП "Угринов - Долгобычев".