Оверчук обсудил с вице-премьером Туркмении подготовку заседания межправкомиссии в январе

На встрече стороны также подняли актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым подготовку к проведению заседания межправительственной комиссии в январе 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

"Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде 10 октября 2023 года, и обменялись мнениями по вопросам подготовки к 13-му заседанию МПК (межправкомиссии - прим. ТАСС) и второму Российско-туркменскому деловому форуму, запланированным к проведению в Туркменистане в январе 2024 года", - отметили в пресс-службе правительства.

Там также отметили, что на встрече стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.