Росатом намерен построить в Монголии атомную станцию малой мощности

Меморандум подписали на полях 8-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом намерен построить в Монголии наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Соответствующий меморандум подписан между госкорпорацией и монгольской компанией Mon-Atom.

Документ подписан на полях 8-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае (ОАЭ). Со стороны Росатома меморандум подписал директор компании "Русатом энерджи проджектс" Андрей Рождествин. Документ был подписан в ходе одного из ключевых событий программы Росатома - мероприятия, посвященного атомным станциям малой мощности ("День АСММ").