Росатом провел День атомных станций малой мощности в рамках COP28

В ходе мероприятия руководство госкорпорации представило директору монгольской государственной компании "Монатом" Далайджаргал Дорджбалу концепцию сооружения проекта АСММ в Монголии

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" провела День атомных станций малой мощности в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, вице-президент компании "Норильский никель" Евгений Федоров, председатель совета директоров полиметаллического холдинга "Селигдар" Сергей Рыжов, а также глава Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон и исполнительный директор монгольской государственной компании "Монатом" Далайджаргал Дорджбал.

Участники встречи обсудили перспективы развития станций малой мощности (АСММ). Весной Росатом получил лицензию на размещение первой в современной истории России наземной АСММ в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия). Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

"В мире существует более 70 проектов малых модульных реакторов на стадии проектирования. Росатом - единственная технологическая компания, перешедшая от слов к делу. Сегодня, реализуя наши проекты для Якутии и Чукотки, мы ставим перед собой задачу продемонстрировать экономическую эффективность и надежности АСММ", - сказал Комаров.

В ходе мероприятия руководство Росатома представило Далайджаргал Дорджбалу концепцию сооружения проекта АСММ в Монголии.

АСММ на базе реактора РИТМ-200

Проект сооружения АСММ российского дизайна реализуется на базе новейшей отечественной реакторной установки РИТМ-200Н, в основе которой применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. К настоящему времени уже восемь реакторов РИТМ-200 изготовлены и установлены на четырех универсальных ледоколах.

Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие арктических территорий Якутии. Поставка топлива для АСММ необходима раз в пять лет, что позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение жизненно важных промышленных предприятий и социальных объектов.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.