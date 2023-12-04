Guardian: атомный комплекс Sellafield в Британии подвергся кибератаке

В результате могли быть похищены данные о перемещении радиоактивных отходов, мониторинге утечек опасных материалов и проверках пожарной безопасности, пишет издание

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Атомный комплекс Sellafield, расположенный на северо-западе Англии, подвергся кибератаке. Как сообщила газета The Guardian, в результате инцидента злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальной информации.

Согласно изданию, информационные системы комплекса Sellafield, который используется как хранилище ядерных отходов, впервые подверглись атаке в 2015 году. Газета уточнила, что до сих пор остается неясным, было ли уничтожено вредоносное программное обеспечение.

В результате кибератаки могли быть похищены данные о перемещении радиоактивных отходов, мониторинге утечек опасных материалов и проверках пожарной безопасности. По сведениям The Guardian, установление полного масштаба ущерба осложняется тем, что администрация Sellafield на протяжении нескольких лет не сообщала регулирующим органам об инциденте.

Газета, ссылаясь на свои источники, утверждает, что злоумышленники могут быть связаны с хакерскими группировками из России и Китая.

Объект Sellafield в графстве Камбрия начал работу еще в 40-х годах прошлого века в качестве артиллерийского завода. С 1956 года по 2003 годы на его базе функционировала первая в мире коммерческая атомная электростанция Calder Hall. В настоящее время Sellafield - это крупнейший в Великобритании комплекс по переработке радиоактивных отходов. По оценкам экспертов, он является одним из наиболее крупных в Европе объектов концентрации отработанных ядерных материалов.