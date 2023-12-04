В СФ попросили кабмин изучить рынок маркетплейсов к разработке регулирующего законопроекта

Глава комитета Андрей Кутепов отметил, что разработка законопроекта вызвана тем, что наблюдается рост доли рынка у доставщиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике попросил правительство России проанализировать рынок маркетплейсов, а также подключить профильные ведомства к разработке законопроекта, регулирующего их деятельность. Об этом сообщил глава комитета Андрей Кутепов.

"Сейчас мы готовим законопроект по итогам круглого стола, который прошел в Совете Федерации 28 ноября. Уважаемый Дмитрий Юрьевич (заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко - прим. ТАСС), прошу дать поручение проанализировать рынок маркетплейсов и подключить профильные министерства и службы к работе над законопроектом, регулирующим деятельность маркетплейсов", - сказал сенатор в ходе совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Он отметил, что разработка законопроекта вызвана тем, что наблюдается рост доли рынка у доставщиков, так называемых маркетплейсов. "Есть ограничение на доли рынка торговых сетей - это до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополистов в области такси. Растет также доля рынка у доставщиков, это так называемые маркетплейсы. В 2021 году - это 4 трлн оборот, в 2022 году - 5,7 трлн, по прогнозам 2023 года ожидается оборот 7,4 трлн рублей", - добавил он.

При этом, как подчеркнул Кутепов, маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли. "Это значит предельный порог доли рынка, безопасность вложений, качество товара, санитарные нормы и прочее. Но на сегодняшний день они встают где хотят и где им выгодно", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал "пятый антимонопольный пакет" - закон, вводящий ограничения в этой сфере для цифровых платформ. Закон, в частности, "вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов". Документ уточняет правила антимонопольной экспертизы. Кроме того, вводится понятие сетевых эффектов для цифровых рынков (тех, где сделки совершаются с помощью электронной платформы). Оно означает, что потребительская ценность сервисов, на которых заключаются цифровые сделки, изменяется в зависимости от увеличения или уменьшения количества продавцов и покупателей.