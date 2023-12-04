Из Калининграда паромами переправили 159 вагонов с новыми автомобилями в ноябре

Общий грузооборот области в настоящее время составляет 19,2 млн тонн

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 160 вагонов с произведенными в Калининградской области автомобилями перевезли в ноябре паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск" из региона на основную территорию РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Оборонлогистика".

"Вагоны с новыми автомобилями начали перевозиться по линии Балтийск - Усть-Луга с конца октября текущего года. С этого момента перевезено 159 вагонов. До того времени перевозились отдельные партии автомобилей накатным способом, то есть машины заезжали и съезжали с паромов самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что с сентября 2023 года, после введения недружественными по отношению к Российской Федерации странами очередных ограничительных мер, у одного из предприятий по производству и сборке автомобилей в Калининградской области возникли трудности с отгрузкой по железной дороге готовой продукции, не попадающей под квоты. После этого произошло частичное перераспределение потоков транспортировки этого груза.

Сейчас на паромной линии "Усть-Луга - Балтийск" работают четыре железнодорожных парома. Благодаря специальной конструкции они могут перевозить от 80 до 100 железнодорожных вагонов, среди которых крытые вагоны, полувагоны и платформы, специальный подвижной состав, в том числе двухъярусные вагоны-автомобилевозы.

Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.

Общий грузооборот области в настоящее время составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - четыре железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера.