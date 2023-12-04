Турпоток в Дагестан осенью 2023 года вырос на 10-12%

Наиболее популярными местами среди туристов в регионе считаются город Дербент, Сулакский каньон и бархан Сары-кум

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана зафиксировали рост турпотока в республику осенью 2023 года на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"По предварительным данным туристического сообщества, сохраняется увеличение роста туристического потока в осенний период 2023 года в Республику Дагестан на 10-12%. По словам туроператоров республики, в сентябре - ноябре текущего года туристов в республике было больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее региональные власти сообщали, что рассчитывают на увеличение потока туристов в республику, несмотря на беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие 29 октября, когда на территории воздушной гавани жители региона собрались на акцию против палестино-израильского конфликта.

В 2022 году республику посетили около 1,5 млн человек. Наиболее популярными местами среди туристов в регионе считаются город Дербент, Сулакский каньон и бархан Сары-кум.