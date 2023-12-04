На Кубани из-за ремонтных работ после непогоды изменится график движения поездов

Изменения коснулись расписания 13 составов дальнего следования, которые курсируют в сторону Адлера, а также у 12 поездов отправлением из Адлера

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. График движения пассажирских поездов на черноморском побережье будет изменен в связи с работами по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате шторма. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"График движения пассажирских поездов на Черноморском побережье изменен. Это связано с производством ремонтных работ по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в результате действия неблагоприятных погодных условий в ночь с 26 на 27 ноября. Изменено расписание движения 13 составов дальнего следования, которые курсируют в сторону Адлера, а также у 12 поездов отправлением из Адлера. Отклонения расписания от установленного графика составляют от 25 минут до 1 часа 17 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что существенные изменения коснулись также пригородного сообщения. Так, было временно выведено из графика пять поездов "Ласточка", следующих из Туапсе в аэропорт Сочи и Имеретинский Курорт и в обратном направлении. Кроме того, у ряда поездов сократились маршруты. Так, составы №6806 Имеретинский курорт - Туапсе, №6809 Туапсе - Имеретинский курорт, №6006 Аэропорт - Туапсе и №6811 Туапсе - Имеретинский курорт курсируют до станции Чемитоквадже. У составов №6004 Аэропорт Сочи - Туапсе, №6009 Туапсе - Аэропорт Сочи конечной стала станция Якорная Щель, у "Ласточек" №6022 Аэропорт Сочи - Лазаревская и №6101 Лазаревская - Роза Хутор - станция Лоо.

Движение поездов вернется к привычному графику после завершения восстановительных работ на черноморском побережье, добавили в СКЖД.

Ранее власти Сочи сообщали, что курсирование пригородных поездов на участке железной дороги Туапсе - Имеретинский курорт приостановлено 30 ноября в связи со сбоем в железнодорожном сообщении.

Из-за непогоды, обрушившейся на черноморское побережье 27 ноября, произошло отключение напряжения в контактной сети на одном из перегонов в районе Сочи, также на железнодорожные пути упали деревья, произошел подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение поездов на побережье было приостановлено, задерживались порядка 50 пассажирских поездов.