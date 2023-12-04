Комитет ГД одобрил поправку, вводящую льготный НДС на семена для посевной

Речь идет о ставке в размере 10%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, среди которых - поправка правительства об установлении пониженной налоговой ставки НДС в размере 10% при реализации семян для посевной.

"Действие положений подпункта 11 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на операции по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы, осуществленные с 1 января 2020 года", - говорится в тексте поправок.

Принятый в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в статью 105 части первой и статью 176 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не предполагал изменений ставки НДС на семена для посевной.

Законопроект о льготной ставке НДС на семена для посевной был внесен в Госдуму в начале октября этого года. Как указывали авторы, доктриной продовольственной безопасности РФ установлено пороговое значение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции - не менее 75%. В настоящее время доля обеспеченности семенами составляет не более 60%.

При этом по определению Верховного суда РФ, семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны облагаться НДС по налоговой ставке в размере 20% при их реализации, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции (переработки) и не предназначены для пищевых и кормовых целей. Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, предприниматели обеспокоены этим определением Верховного суда, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу. Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром, подчеркнул депутат.

Ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур приведет к снижению темпов развития отрасли семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания, отмечали авторы законопроекта.