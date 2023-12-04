На Украине конфисковали активы ПАО "Ил"

В июне украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение частично удовлетворить иск Минюста к российскому ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" (ПАО "Ил", в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростеха) и конфисковать некоторые активы компании в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Высший антикоррупционный суд 1 декабря 2023 года принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к публичному акционерному обществу "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". <...> ВАКС применил к ПАО "Ил" санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "о санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие публичному акционерному обществу "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", - говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции Украины.

Минюст отмечает, что у ПАО "Ил" конфискованы право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года с государственным предприятием "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. Н. Макарова" на один комплект шасси самолета Ан-148, а также остаток средств.

15 ноября пресс-служба ведомства сообщила, что Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении российского ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" статьи закона о санкциях, которая позволяет наложить арест на его "дополнительно выявленные в стране активы".

В июне этого года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн. Тогда сообщалось, что речь шла о продукции, переданной "Ильюшиным" украинскому государственному авиационному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года. ПАО "Ил" попало в санкционные списки на Украине в 2016 году наравне с "Рособоронэкспортом", Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.