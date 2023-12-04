Росатом в 2028-2030 годах запустит четыре плавучих энергоблока и две наземные станции

Как рассказал директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров, атомные станции малой мощности становятся одним из ключевых факторов в борьбе с изменением климата

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом планирует в 2028 году запустить два плавучих атомных энергоблока и первую в России наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Через год госкорпорация планирует ввести в эксплуатацию еще два плавучих энергоблока, оптимизированных для международных рынков, а в 2030 году запустит первую в мире свехмалую атомную станцию, сообщил директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Реализация этих проектов в России не оставит сомнений в том, что мы сможем предоставить нашим партнерам по всему миру лучшие решения в области чистой энергетики, основанные на нашем опыте", - подчеркнул Комаров в своем выступлении в ходе мероприятия Росатома, посвященного атомным станциям малой мощности ("День АСММ").

По его словам, АСММ становятся одним из ключевых факторов в борьбе с изменением климата. Учитывая масштабы глобальных климатических целей, малые атомные станции могут способствовать дальнейшему сокращению выбросов CO2. "Раньше мы воспринимали АСММ как решение для изолированных территорий и вариант автономной работы. Однако на основании накопленного опыта мы модернизировали наше видение и теперь рассматриваем малые станции как надежный вариант для будущего энергобаланса и одно из решений для достижения углеродного нейтралитета", - сказал директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома. Особенно, подчеркнул он, эти решения подходят для территорий, которые не требуют или не могут поддерживать производство ядерной энергии в гигаваттном масштабе.