Силуанов: РФ готова участвовать в финансировании международных климатических инициатив

Министр финансов сказал, что Россия осознает важность финансирования мер, нацеленных на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, особенно в развивающихся и наименее развитых стран

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия готова финансировать международные инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, но при условии ее полноправного участия в работе подобных механизмов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с корреспондентом ТАСС на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

В частности, министр сказал, что при соблюдении необходимых условий Россия может рассмотреть возможность участия в финансировании нового фонда ООН для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам, о создании которого объявили участники COP28.

"Для нас важно иметь доступ к управлению теми ресурсами, которые аккумулируются в фонде, если Россия будет его финансировать. В последнее время мы видим, что Россию пытаются отстранить от участия в международных форматах такого рода обсуждений. Поэтому мы хотим разобраться и понять, насколько Россия будет представлена в управлении ресурсами фонда", - отметил он.

По словам министра, Россия осознает важность финансирования мер, нацеленных на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, особенно в развивающихся и наименее развитых стран. Однако, как подчеркнул министр, для принятия окончательного решения правительство должно убедиться, что Россия будет участвовать в работе фонда наравне с другими донорами. "Как только мы получим соответствующие ответы, мы определимся с участием в финансировании фонда", - резюмировал он.

Кроме того, Силуанов отметил необходимость привлечения российских компаний к реализации международных проектов в области борьбы с изменением климата.

Фонд возмещения ущерба

30 ноября страны, участвующие в работе саммита COP28, одобрили соглашение о создании фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Оно предусматривает разработку специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от последствий климатических изменений.

За первые дни работы конференции внести средства в фонд пообещали несколько стран, в том числе Германия ($100 млн), Италия ($200 млн) и ОАЭ ($100 млн). Делегация Евросоюза заявила о намерении выделять в фонд €225 млн (около $245 млн) ежегодно.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.