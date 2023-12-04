Саудовская Аравия верит, что Россия выполняет обязательства в рамках ОПЕК+

Министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что он предпочел бы, чтобы Россия сократила уровень добычи нефти, но не смог убедить своего российского коллегу

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Эр-Рияд верит, что Москва выполняет обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg.

Принц Абдель Азиз, пишет агентство, заявил, что он предпочел бы, чтобы Россия сократила уровень добычи нефти, но не смог убедить своего российского коллегу. "Мы пытались", - отметил он. "Мы также знаем, что России чрезвычайно сложно сократить добычу зимой", - утверждает глава Минэнерго королевства. Он добавил, что Россия, возможно, не сокращает добычу нефти, но она сокращает ее экспорт. "Мы им верим", - подчеркнул принц Абдель Азиз. "Я искренне верю, что они делают все по правилам", - продолжил он.

30 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что страны ОПЕК+ приняли решение сократить поставки нефти на более чем 2 млн баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2024 года, из них 1 млн б/с придется на Саудовскую Аравию, 500 тыс. б/с - на Россию. Еще на 700 тыс. б/с добычу нефти сократят остальные участники сделки. "Россия взятые на себя обязательства выполняет в полном объеме", - отметил он.

Позднее в ОПЕК уточнили, что общий объем сокращения добычи составит 2,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократит 1 млн б/с, Объединенные Арабские Эмираты - 163 тыс. б/с, Кувейт - 135 тыс. б/с, Казахстан - 82 тыс. б/с, Алжир - 51 тыс. б/с, Оман - 42 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/ с.